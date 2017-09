Cliënten Rigtergroep kwaad op wethouder: 'Wij zijn geen konijnen die je in een hok stopt!'

NIJMEGEN - 'Er wordt met ons gesold.' Cliënten van de Rigtergroep in Nijmegen zijn laaiend op wethouder Bert Frings. Afgelopen dinsdag kregen ze te horen dat ze 15 september moeten verhuizen naar een andere locatie. Een leegstaand verpleeghuis. 'Maar we kunnen er niet eens koken. Volgens de ambtenaar is de magnetron die er staat voldoende. We zijn geen konijnen die je in een hok stopt!', zegt Susan Haage.

Haage is autist en krijgt sinds december zorg van de Rigtergroep. Dat is een zorginstelling voor licht verstandelijk beperkten en psychiatrische patiënten. Een zorginstelling die volgens wethouder Frings heeft gefraudeerd. De gemeente deed in juli aangifte tegen de Rigtergroep en hierdoor is er een leegloop van personeel ontstaan. Met als gevolg dat de Rigtergroep heeft aangegeven dat per 1 oktober de zorg van cliënten niet meer gegarandeerd kan worden.

Volgens de cliënten neemt de gemeente ad-hocmaatregelen zonder de cliënten erbij te betrekken. 'Voor mij als autist is verhuizen de grootste stressfactor die er bestaat. Ze hebben geen idee wat ze met ons aan het doen zijn.'

'Cliënten grijpen naar drank en drugs'

Het personeel bevestigt de onrust onder de cliënten. 'We zien de cliënten weer afglijden en naar alcohol en drugs grijpen om met de situatie om te gaan. De gemeente beseft niet om welke doelgroep het gaat. De gemeente neemt ad-hocbeslissingen, maar de cliënten hebben rust en duidelijkheid nodig. De zorg staat niet voorop bij de gemeente', aldus een personeelslid dat anoniem wil blijven.

De gemeente zegt in een reactie geen andere keuze te hebben dan dit noodscenario uit de kast te halen. 'We realiseren ons dat de impact groot is. Maar als de zorgverlener zegt dat de zorg niet meer gegarandeerd kan worden, dan moeten wij op zoek naar oplossingen.'

Volgens de gemeente is voor bijna de helft van de 47 cliënten al een oplossing gevonden. Het leegstaande verpleeghuis De Doekenborg in wijk Aldenhof is een aanbod dat de andere cliënten hebben gekregen. 'Daar hoeven ze niet mee akkoord te gaan. Ze mogen ook zelf met hun persoonsgebonden budget een andere oplossing zoeken', aldus de woordvoerder.

Wachtlijsten

Volgens Susan Haage is er geen alternatief voor haar. 'Ik sta op drie wachtlijsten ingeschreven en de gemeente kan er niet voor zorgen dat ik voorrang krijg. En een woning zonder begeleid wonen kan ik door de woningnood ook niet krijgen. Ik heb geen enkele keus.'

Op dezelfde plek blijven wonen, is ook geen optie voor de cliënten. De huren van hun woningen zijn te hoog voor ze om te kunnen betalen. En de gemeente gaat deze kosten niet overnemen. 'Op dit moment wordt er met zorggeld een woning bekostigd door de Rigtergroep. Dat is juist wat niet mag en waarom we aangifte hebben gedaan', aldus de woordvoerder.

De gemeente is met zorginstellingen RIBW en Onder de Bomen in overleg om de zorg over te nemen van de Rigtergroep.

De cliënten willen dat de gemeenteraad ingrijpt. Dinsdag doen ze hun verhaal in de raadsvergadering.

