Portugees in gezicht gestoken, kostbare sieraden gestolen

APELDOORN - Een 47-jarige man uit Portugal is donderdag in Apeldoorn beroofd van een tas met kostbare sieraden. Hij raakte daarbij gewond. Dat meldt de politie.

De beroving gebeurde op de parkeerplaats van restaurant de Echoput aan de Amersfoortseweg. Omdat de man de tas niet wilde afstaan, ontstond er een worsteling. Daarbij liep hij een snijwond in zijn gezicht op. Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld, maar hoefde niet te worden opgenomen.

Donkerkleurige Alfa met Frans kenteken

Het zou gaan om drie à vier daders. Een van hen had een mes bij zich. Of de andere daders ook een wapen bij zich hadden, is niet bekend. Na de beroving reden zij weg richting Nieuw-Milligen, in een donkerkleurig Alfa met Frans kenteken. De politie heeft in de ruime omgeving gezocht, maar heeft de daders niet weten te vinden.

Geen toevallig slachtoffer

Gezien de specifieke buit, gaat de politie ervan uit dat de Portugese man geen toevallig slachtoffer was.

De politie zoekt getuigen die de auto van de daders heeft gezien of iets anders dat met de beroving te maken kan hebben.

