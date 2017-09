De leukste uittips van dit weekend van Esther

ARNHEM - In de hele provincie is dit weekend weer veel te beleven. Esther heeft weer een paar leuke uitjes voor je op een rij gezet. Een greep uit het aanbod.

Open monumentendag

Honderden monumenten openen dit weekend gratis hun deuren, vanwege Open Monumentendag. Dé kans om een plek te bezoeken waar je normaal niet zo snel komt. Kijk op de website van Open Monumentendag voor een overzicht van alle deelnemende monumenten in Gelderland.

Botterdagen

Maar heb je meer met boten, dan kun je beter naar Elburg. Het vestingstadje staat namelijk tot en met zaterdag in het teken van de Botterdagen. Vers gerookte paling happen, historische botters bewonderen en genieten van optredens van zeemanskoren. En zoals elk jaar beginnen de Botterdagen donderdagavond met de vlootschouw in de haven.

Appelpop

Ben je meer van de muziek. Dan kun je terecht in Tiel. Daar wordt drie dagen gefeest op de Waalkade tijdens Appelpop. Het festival is in 25 jaar uitgegroeid tot een van de grootste gratis festivals van Nederland. Een gevarieerd programma op drie podia met onder meer optredens van Kensington, Racoon, Ronnie Flex en Nielson.

Horse Event

Alle paardenliefhebbers kunnen dit weekend terecht in Ermelo. Van vrijdag tot en met zondag wordt het Horse Event georganiseerd in het Hippisch Centrum. Er worden shows, demonstraties en clinics gegeven. Ook is er elke dag een spectaculaire act van de bekende Franse trainster Clémence Faivre te bezoeken.

Bloemencorso

In Lichtenvoorde wordt zondag de 88e editie van het Bloemencorso gehouden. Een kleurrijke optocht vol wagens met de mooiste dahlia's in diverse thema's. Aan het corso doen ongeveer 18 metershoge, indrukwekkende praalwagens en 40 kleine wagens mee.