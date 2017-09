Gepasseerde Ferdi Kadioglu weer in de basis bij NEC

De 17-jarige aanvallende middenvelder werd buiten het elftal gelaten tijdens de eerste twee wedstrijden. In de uitwedstrijd tegen FC Den Bosch mag de geboren Arnhemmer zijn kunsten weer eens vertonen.

Transfer Vitesse

Kadioglu werd deze zomer regelmatig in verband gebracht met een transfer naar een eredivisieclub. Vooral Vitesse toonde serieuze interesse, maar tot een overgang kwam het niet. Voor dit seizoen zei technisch directeur Remco Oversier nog dat Kadioglu niet weg mocht. 'We gaan ons elftal rondom Kadioglu bouwen', repte Oversier.

Kadioglu schittert

Omdat trainer Adrie Bogers niet tevreden was over de inzet van Kadioglu in de maand augustus, hield hij hem buiten de basis. Vorige week, toen NEC weliswaar won van FC Eindhoven maar een draak van een wedstrijd speelde, was Kadioglu op pad met Oranje onder 19. Daar schitterde hij weer als vanouds met 4 assists.

Scherp op training

Deze week trainde de technisch vaardige middenvelder veel scherper dan in het begin van dit seizoen. Dat wordt door de staf nu beloond met een plek op 'tien' als aanvallende middenvelder. Dijkstra en Bikel ondersteunen Kadioglu in de rug als controleurs.

Buwalda verdringt Heinloth

Behalve de rentree van Kadioglu kiest Bogers achterin weer voor Golla. De fysiek sterke centrumverdediger had net als Kadioglu last van allerlei transferperikelen, maar ook hij liet deze week weer weten 'de knop te hebben omgezet.' Bogers slachtoffert vrijdag Heinloth. De rechtsback wordt in Den Bosch vervangen door Buwalda die daarmee weer op zijn vertrouwde positie staat.

NEC staat na drie duels vierde met zeven punten. Tegenstander FC Den Bosch is de hekkensluiter in de Jupiler League met slechts één punt.

NEC: Smits, Buwalda, Golla, Van de Pavert, Verdonk; Bikel, Kadioglu, Dijkstra; Larsson, Braken, Groeneveld