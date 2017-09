B&W Westervoort vechten komst windmolens in Arnhem aan

WESTERVOORT - B&W van Westervoort maken bezwaar tegen de komst van vier windturbines in Arnhem, langs de Pleijroute (N325). Ze gaan naar de Raad van State, het hoogste rechtsorgaan, om beroep aan te tekenen tegen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning.

De gemeenteraad van Arnhem gaf in juli groen licht voor de komst van de windmolens. Het college van Westervoort vindt dat Arnhem te weinig rekening heeft gehouden met de inwoners van Westervoort. 'Er zijn volgens ons wel betere plaatsen voor de windturbines denkbaar dan op zo'n 700 meter van de woonwijken in onze gemeente', zegt wethouder Breunissen van Westervoort.

Het college maakt zich vooral zorgen over geluidsoverlast, het uitzicht en hinder door slagschaduw die dit oplevert in het meest gebruikte uitloop-/recreatiegebied van de gemeente Westervoort en een aantal nabijgelegen wijken.

Volgens het college is de leefbaarheid van het dorp in het geding, terwijl er minimale overlast is voor inwoners van Arnhem.

