Expositie Machiel Zwart in Doesburg

Beeldhouwer Machiel Zwart Uit met Esther

ARNHEM - Machiel Zwart exposeert samen met Cees Roorda in de Raadskelder in Doesburg. In deze aflevering nemen we een kijkje in het atelier in Elst van Machiel Zwart. Machiel maakt beelden van keramiek met een symbolische betekenis, soms ontdekken mensen de betekenis, voor anderen is het gewoon een mooi beeld. Machiel legt zijn ziel en zaligheid in zijn werk. De expositie is tot en met 10 september te zien.

