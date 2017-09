De peemankeetjes in Nijmegen

Peemankeetje Uit met Esther

ARNHEM - Ooit stonden er twaalf van in Nijmegen. Houten kiosken. Je kon er eerst frisdrank kopen. Daar kwamen later snoep en sigaretten bij. In de volksmond heetten ze peemankeetjes. Genoemd naar de frisdrankenhandel van de heer Peeman. Er zijn er noch nul van over . Ze verdwenen omdat de weg werd verbreed. Of omdat ze te vaak ten prooi vielen aan sigarettendieven. Ze vielen niet meer te verzekeren. De naam Peemankeetje bleef bestaan en wordt nog vaak gebruikt voor andere nieuwe stenen kiosken in Nijmegen. Eén echte bestaat er stiekem nog: in de tuin van een familielid van de oude Peeman.

