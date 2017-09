Burgemeester Marcouch over mode, Vitesse en jihadisten

ARNHEM - Voor zijn tiende ging hij niet naar school en had hij nooit een pen vastgehouden. Ahmed Marcouch, de nieuwe burgemeester van Arnhem, kwam als analfabeet naar Nederland en werkte zich op tot burgervader van onze hoofdstad. In een uitgebreid interview op Radio Gelderland met presentator Rob Kleijs vertelt hij over zijn jeugd en zijn plannen voor de stad. Hieronder een samenvatting.

U schreef eerder het boek 'De Hollandse Droom' over uw jeugd en dromen. Is dit een nieuw hoofdstuk in dat verhaal?

'Ik had dit niet van te voren gepland. Maar die Hollandse droom gaat wel over een goed leven hebben, je inzetten en het maximale uit jezelf halen. Ik had niet bedacht dat ik burgemeester van Arnhem zou worden, maar het nu kan wel. En dat hoort bij die Hollandse droom. Het kost bloed, zweet en tranen. Je moet er hard voor werken, maar dan kun je worden wat je wilt. Dat zegt iets over jezelf en ook iets over Nederland.'

U kwam op 10-jarige leeftijd zonder moeder en als analfabeet naar Nederland. Wat doet dat met een jongen?

'Ik kom uit een gezin van tien kinderen en ben grotendeels opgevoed door mijn oma in Marokko. Aan haar heb ik heel warme herinneringen. Het was een fase in ons leven waarin we weinig tot niks hadden, behalve elkaar. In 1979 kwamen we, in het kader van gezinshereniging, naar Nederland. Dat was altijd al een droom. In Nederland had je mogelijkheden. Maar ik was tien, was nog nooit naar school geweest en had nog nooit een pen vastgehouden. Dankzij een lieve juf, Herma heette ze, heb ik de taal geleerd. Zij nam ons ook mee naar de bibliotheek en gaf me nooit het gevoel dat ik tien was en niks kon. Ik realiseerde me toen al goed dat ik een kans had gekregen om iets van mijn leven te maken. Dus ben ik aan de slag gegaan.'

Probleemjongeren

U heeft altijd moeilijke Marokkaanse jongeren ervan langs gegeven als zij die kansen niet pakten. Gaat dat in Arnhem ook gebeuren?

'Ik denk dat als je van die jongens houdt, dat je ze hard en liefdevol moet aanpakken. Het kost inzet om iets van je leven te maken. Als iemand tegen je zegt: "Blijf maar op de hoek van de straat hangen, want het is allemaal niet jouw schuld, het ligt aan anderen", dan liegt hij je voor. Natuurlijk zijn er obstakels, zoals discriminatie. Maar dat mag niet een excuus zijn om niet iets van je leven te maken. Iedere Arnhemmer die aan de kant staat is een probleem voor zichzelf en de omgeving.'

Nou is Arnhem een stad waar ook Syriëgangers wonen. Heeft u al ideeën over hoe daar mee om te gaan?

'Een van de goede dingen die mijn voorganger Herman Kaiser al heeft gedaan, is het in kaart brengen van jihadisten en radicalen in de stad. Dat helpt enorm. Daardoor kunnen we erboven op zitten. En ook preventie is belangrijk. Ik zal ouders wijzen op hun verantwoordelijkheid. Zij zijn uiteindelijk degenen die hun kinderen op een positieve manier moeten stimuleren en opvoeden. En als ze hulp nodig hebben, moeten ze die vragen. Als ze dat niet doen, spreek ik ze daarop aan.'

Arnhem en mode

Wat worden de speerpunten van uw beleid?

'De komende weken ga ik de wijken in om met mensen te praten, om de inwoners van Arnhem echt te leren kennen. Verder is de openbare orde en veiligheid natuurlijk een van mijn belangrijkste taken. Veiligheid is de basisvoorwaarde om iets te kunnen maken van je leven. Dus daar zal ik me veel mee bezig houden. Maar ik wil ook de mooie kanten van de stad benadrukken. Arnhem is een stad van mode, cultuur, natuur en duurzaamheid.'

Heeft u iets met mode?

'Nou, het pak dat ik aan had met de installatie is ontworpen in Klarendal en gemaakt in Marokko. Ik heb dat pak met trots gedragen. Ik wil ook echt laten zien dat Arnhem een modestad is. Dat is een van mijn belangrijke taken, om ambassadeur te zijn van al die goede dingen hier. We hebben ontzettend veel te bieden als stad.'

Vitesse boven Ajax

Nou niet zeggen dat je fan bent van Vitesse, dat blijft gewoon Ajax toch?

'Nee, Vitesse haha.'