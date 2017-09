Bijzonder en kostbaar manuscript over Gelderse geschiedenis

'S-HEERENBERG - Ze noemen het het oudste geschiedenisboek van Gelderland; het bijzondere en zeer kostbare manuscript dat kasteel Huis Bergh heeft weten te verwerven. Donderdagmiddag wordt het manuscript gepresenteerd op Huis Bergh.

Het is een verzameling kronieken met daarin tekst en afbeeldingen over onder andere de geschiedenis van Gelre en Bergh. Het wapen van de heren van Bergh staat voorin: de rode leeuw, in een wit wapenschild met zwarte rand en gouden penningen.

Het is mogelijk dan ook gemaakt in opdracht van Willem II 'De Rijke' heer van Bergh, die leefde van 1404 tot 1465. Afgaande op de inhoud is het vermoeden dat de kroniek is gemaakt tussen 1453 en 1461.

Paginagrote pentekeningen

Het manuscript wordt gezien als bijzonder en van grote kunsthistorische waarde. Er zijn wel meer van dergelijke werken bekend, maar meestal zijn deze niet zo oud en zeker niet zo uitgebreid geïllustreerd. Er staan negen paginagrote pentekeningen in en negentien kleinere afbeeldingen.

550.000 euro

Het manuscript kwam enige jaren geleden voor het eerst in de kunsthandel terecht, bij een kunsthandelaar in het Zwitserse Basel. Van daaruit werd het later aangeboden op de TEFAF kunstbeurs in Maastricht. Huis Bergh wist het uiteindelijk aan te schaffen voor 550.000 euro. Dit was mogelijk door tal van donaties van kunstfondsen en stichtingen.