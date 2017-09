Auto in Velp besmeurd met verf

Foto: Facebook

VELP - Een auto in de Mauritsstraat in Velp is donderdagochtend besmeurd. Aan de zijkant van de auto zit groene verf.

Geschreven door Mediapartner Studio Rheden

Suus uit Velp doet op Facebook een oproep aan mensen die mogelijk iets gezien hebben. 'Welke Picasso had nog verf over en wist niet zo goed wat hij/zij ermee aan moest? Wie heeft er iets gezien vanochtend tussen 6 uur en half 8 in de Mauritsstraat?', schrijft ze. Het bericht wordt veel gedeeld. Suus schrijft dat ze aangifte heeft gedaan.