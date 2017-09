Laat de Duitsers maar komen

RUURLO - Miljoenen buitenlandse toeristen komen jaarlijks naar Nederland. Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) probeert nu ook de Nederlandse kastelen op de kaart te krijgen bij de toeristen. Zo hoopt Kasteel Ruurlo meer Duitsers te trekken.

Kasteelmuseum Ruurlo van multimiljonair Hans Melchers opende op 27 juni de deuren en trok al 50.000 bezoekers.

'Daar zijn we hartstikke blij mee. Maar er kan nog wel wat meer bij', stelt Ellen van Slagmaat van Kasteel Ruurlo tegen de NOS. 'We zijn nu nieuw, wellicht is het over een jaar minder. Dan is het heel interessant om extra Duitsers te kunnen trekken.'

In het kasteelmuseum zijn veel werken van de Nederlandse kunstschilder Carel Willink te zien. 'Er zijn niet veel Duitsers die Willink kennen', beaamt Van Slagmaat.

'Maar het is zulk mooi werk dat de technische perfectie en de sfeer die hij oproept de Duitsers aanspreekt. Maar ik verwacht niet dat zij specifiek voor Willink komen. Het is een kasteel. We hopen dat ze ook voor de beleving komen.'