Ontmoeting tussen Eisenhower en Montgomery: groen licht voor Market Garden

BRUSSEL - Op een vliegveld in de buurt van Brussel vindt op zondag 10 september 1944 een voor Gelderland erg belangrijke ontmoeting plaats. In het vliegtuig van generaal Eisenhower bepleit Montgomery een gewaagde militaire operatie: via Arnhem om de belangrijkste verdedigingslinie heen het Ruhrgebied intrekken. Het plan krijgt groen licht van de opperbevelhebber en Operatie Market Garden is geboren.

Eisenhower en Montgomery in 1944 - Publiek Domein

De bijeenkomst tussen Monty en Ike verloopt, om het voorzichtig uit te drukken, niet vlekkeloos. Veldmaarschalk Montgomery is boos op Eisenhower omdat hij ´zijn´ 21ste leger geen absolute prioriteit geeft. Monty is het ook totaal oneens met Eisenhowers strategie om over een breed front op te trekken richting Duitsland. Zijn eigen plan om met een grote troepenconcentratie in een ruk naar het economisch zeer belangrijke Ruhrgebied door te kunnen stoten vindt hij een veel beter idee. Diplomatiek als Ike is, wacht hij tot Monty is uitgeraasd. Dan legt hij zijn hand op Montgomery's knie en zei: "Rustig, Monty! Zo kun je niet tegen me spreken. Ik ben je chef." Dan bindt Monty wat in.

De Britse veldmaarschalk ontvouwt zijn gewaagde plan: met drie luchtlandingsdivisies de belangrijke bruggen over de Maas, Waal en Rijn veroveren (Market). Dan vervolgens met een grondleger vanaf de Belgische grens over de veroverde bruggen optrekken naar Arnhem (Garden) en van daaruit om de Siegfriedlinie heentrekken richting Ruhrgebied. In het geallieerde hoofdkwartier wordt gedacht dat de Duitsers in het te veroveren deel van Nederland zeer zwak zijn, zodat het echt een buitenkans is en de Tweede Wereldoorlog nog voor kerstmis over gaat zijn.

Veldmaarschalk Bernard Montgomery - Publiek Domein

Montgomery krijgt grotendeels zijn zin. Weliswaar krijgt hij van Eisenhower minder troepen dan hij eigenlijk wil, maar Ike geeft wel de voorrang aan Market Garden boven het openstellen van de belangrijke haven van Antwerpen. De verdere voorbereidingen beginnen.

Eigenlijk is Market Garden een zeer a-typisch plan voor Monty. De Amerikaanse generaal Omar Bradley schreef er later over: "Als de deugdzame geheelonthouder Montgomery het hoofdkwartier met een kater was binnen gewankeld, had dat me niet méér verbaasd dan het gewaagde avontuur dat hij voorstelde."