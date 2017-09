Statues by Night dit jaar uitgebreider

EDE - Op vrijdagavond 29 september staat het centrum van Ede weer vol met levende standbeelden tijdens Statues by Night. Dit jaar wordt het evenement groter opgezet, vertelt organisator Robin Hagen.

'Dit jaar komen er voor het eerst twintig internationale beelden in Ede optreden. Het wordt één groot spektakel, inclusief een workshop voor kinderen. We hebben een tent met verschillende tenuetjes en daar zitten leraressen die kinderen leren living statues te worden. Je kunt daar één van die tenuetjes kiezen, dan wordt je geschminkt en met ja gelijk optreden voor het grote publiek.'

Kinderen die alvast willen oefenen, kunnen aanstaande zaterdag terecht in Cultura. Daar wordt een gratis cursus gegeven over living statues. Er is dit jaar geen thema tijdens de Statues by Night. 'We hebben bewust gekozen om geen thema te doen, omdat het te veel beperkte in de creativiteit van de standbeelden.'