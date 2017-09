Bieden maar! Koffiepotten in de verkoop

ARNHEM - Het gaat hem na aan het hart: de verkoop van zijn objecten die ter inspiratie dienden voor zijn schilderkunst. De eerste kijkdag voorafgaand aan de veiling is vandaag, maar de Arnhemse kunstenaar Klaas Gubbels heeft nog niet gekeken hoe alles bij het veilinghuis wordt gepresenteerd en hij is het ook niet van plan.

De 83-jarige beeldend kunstenaar vindt het tijd om een beetje op te ruimen, maar het gaat hem nog niet heel makkelijk af. Hij neemt letterlijk afstand. Op de eerste kijkdag voor geïnteresseerden in de objecten van Gubbels zit hij in Frankrijk. Hij is weliswaar weer terug als de kijkdagen nog gaande zijn en later de veiling wordt gehouden, maar hij gaat er niet naartoe. 'Daar heb ik niet zo'n behoefte aan', is zijn veelzeggende commentaar. En wat het uiteindelijk oplevert maakt hem ook niet uit.

Koffiepotten, kapmessen en trechters

Gubbels is als kunstenaar vooral bekend geworden van zijn schilderijen van koffiepotten en afgeleiden daarvan. Bij de veiling worden in totaal zo'n 300 objecten van hem verkocht, allen gesigneerd met 'KG'. Een derde deel daarvan bestaat uit de koffiepotten. De overige objecten zijn heel divers, van trechters tot kapmessen.

De kijkdagen zijn bij Derksen Veilingbedrijf en ze zijn nog tot en met zondag. Vanaf dinsdagavond gaan hier de objecten van Gubbels onder de hamer.