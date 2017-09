Extra veiligheidsmaatregelen rond Appelpop en Fruitcorso

TIEL - De gemeente Tiel neemt extra veiligheidsmaatregelen rond de evenementen Appelpop en Fruitcorso. Er is geen concrete dreiging voor aanslagen, maar er wordt geen risico genomen.

'Ieder jaar komen meer dan honderdduizend bezoekers naar beide evenementenweekenden', legt burgemeester Beenakker uit.

'Bij zulke grote evenementen is het belangrijk goed te kijken naar de veiligheid. Daarom bereiden we met hulpdiensten en organisatoren deze evenementen voor. Je mag van ons verwachten dat we anticiperen op recente gebeurtenissen in Europa en op maatregelen die andere gemeenten nemen rondom evenementen.'

Er komen enkele roadblocks en vrachtwagens op toegangswegen in en rond Tiel te staan als onderdeel van de zichtbare en onzichtbare maatregelen.