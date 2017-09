Graafschapper Robert Klaasen: 'Niet spelen viel me koud op mijn dak'

De controlerende middenvelder, die gisteren zijn 24e verjaardag vierde, krijgt een dag later dus zijn cadeau met een basisplaats. Volgens trainer Henk de Jong ook heel logisch. 'Het zijn op een mooie manier twee concurrenten van elkaar. Tim is nu geschorst, nou dan hoef ik er niet eens over na te denken. Dan speelt Robert die goed traint en altijd prettig is om mee tet werken.'

Schorsing

Klaasen hoort de complimenten van zijn trainer met een glimlach aan. De geboren Amsterdammer wil zijn kans pakken op De Vijverberg tegen MVV. 'Je weet dat ie gaat komen. Het is nu door een schorsing, dat is dan maar zo. Het zit allemaal dicht bij elkaar dit seizoen. De concurrentie is toegenomen en dat is alleen maar goed', zegt de voormalig Spartaan.

Goede voorbereiding

'Het viel me koud op mijn dak', is Klaasen duidelijk op het moment dat hij voelde dat een basisplaats er niet inzat aan het begin van dit seizoen. 'Dat merkte je tegen Emmen in de voorbereiding. Ik had een goede voorbereiding gedraaid. Het is altijd kut als je niet speelt.'

Er volgde al snel een gesprek met De Jong. 'De trainer heeft mij verteld wat het probleem is, nou ja probleem. Maar dat blijft allemaal binnenskamers. Dan moet je nog harder werken en bij deze schorsing van Tim weet je dat de keuze op jou kan vallen.'