Robert Klaasen in basis De Graafschap tegen MVV

In de tweede seizoenshelft vorig jaar, toen hij nog werd gehuurd van Sparta, kon de voormalig speler van Sparta bijna altijd op een plek in het elftal rekenen. Maar sinds de komst van Tim Receveur is dat anders en verloor Klaasen in eerste instantie de concurrentiestrijd. Omdat Receveur nu geschorst is, hij kreeg zaterdag tegen RKC Waalwijk rood na zijn tweede gele kaart, begint Klaasen in het thuisduel met MVV.

Geen Abena

Verder ontbreekt Myenty Abena nog steeds vanwege een hoofdblessure. Abena trainde donderdag wel weer op het veld, maar nog niet met de groep. Zijn vervanger centraal achterin is opnieuw Kevin van Diermen.

Bij tegenstander MVV, vorig seizoen nog in de play-offs, staat waarschijnlijk oud-Graafschapper Dean Koolhof uit Duiven in de basis. MVV is op dit moment de nummer drie in de Jupiler League met twee punten meer dan De Graafschap, dat achtste staat.

Verwachte opstelling De Graafschap: Bednarek; Tutuarima, S. Nieuwpoort, Van Diermen, L. Nieuwpoort, Driver; Diemers, Serrarens, Klaasen; Van den Hurk, Van Mieghem.