Moet ik nu betalen of niet?

ULFT - Montferland gaat de schriftelijke communicatie naar haar burgers versimpelen. Om ervoor te zorgen dat brieven van de gemeente voor alle burgers begrijpelijk zijn, zullen ze worden geschreven in eenvoudig Nederlands.

'Ik vind dat je als lokale overheid het goede voorbeeld moet geven. Als wij het niet doen kun je het niet verwachten van andere instanties', aldus wethouder Ingrid Wolsing.

De gemeente wil met deze aanpassing tegemoet komen aan de grote groep laaggeletterden in de gemeente. 'Maar ook academici lezen liever eenvoudig Nederlands', meent projectleider Michael Rave. Hij stelt dat de nieuwe koers vooral een mentale kwestie is voor werknemers van de gemeente. 'We moeten de mindset in de gemeente omzetten om brieven te versimpelen. Maar de boodschap moet hetzelfde blijven.'

Analyse

Om de ambtenaren te helpen met die opgave is de gemeente in zee gegaan met het bedrijf WizeNoze. WizeNoze heeft een programma gemaakt waar de brieven in worden geanalyseerd. Vervolgens worden er suggesties gegeven hoe de tekst kan worden aangepast naar het gewenste taalniveau.

Rave geeft als voorbeeld een brief over ontheffing van belastingen. 'Mensen willen gewoon weten of ze wel of niet moeten betalen en hoeven daar geen juridische teksten bij te hebben.' Hij stelt dat het programma een handig hulpmiddel is, maar dat de brieven nog steeds door de ambtenaren geschreven moeten worden. 'Want de toon van een brief, dat is en blijft iets menselijks.'