Politie lost waarschuwingsschoten bij aanhouding

WAGENINGEN - De politie heeft donderdag twee waarschuwingsschoten gelost bij de aanhouding van twee verdachten in Wageningen. De politie doet geen mededelingen waarom het duo is aangehouden. Ook kan een woordvoerster nog niet zeggen waarom er geschoten is.

Het incident gebeurde op de kruising van de Rooseveltweg en Nijenoord Allee. 'Het is een drukke kruising, er waren ook scholieren', vertelt een politiewoordvoerster. 'Een van de twee verdachten is staande gehouden door een burger.' Volgens de politie zaten de twee in een auto waarop zij aan het posten was. Het duo reed zich vast op een zogenoemde varkensrug. Beide inzittenden vluchtten de auto uit. Een van hen werd door een burger aangehouden. Agenten te voet hielden de ander aan. Het gerucht gaat dat het gaat om twee verdachten van de ramkraak op een juwelier in Wageningen, donderdagochtend vroeg. De politie onderzoekt of er een relatie is tussen beide incidenten. De identiteit van de verdachten is nog niet bekend.