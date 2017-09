PVV wil 180 jaar cel voor deze 'vreselijke misdadigers'

Foto: bewerkte politiefoto

ARNHEM - 'Eerst moeten ze maar eens 180 jaar in de cel zitten, deze verschrikkelijke misdadigers.' Dat zei Tweede Kamerlid Gidi Markuszower woensdag tegen Telegraaf VNDG over de verdachten die vorig jaar op Koningsdag in Arnhem twee broers van 14 en 18 in elkaar sloegen.

Hij is het er niet mee eens dat er dinsdag werkstraffen tegen acht jongens en mannen zijn geëist. Een negende verdachte moet later voorkomen. Het Openbaar Ministerie (OM) hield er bij zijn eis rekening mee dat de zaak lang op zich heeft laten wachten. 'We moeten ons niet neerleggen dat ze strafkorting krijgen omdat de officier van justitie heeft lopen klungelen en lopen treuzelen. Hoe meer straffen hoe beter', vindt Markuszower. 'Ik ben niet enthousiast dat er strafvermindering plaatsvindt als een proces lang loopt', stelt VVD-Kamerlid Foort van Oosten. Vraagtekens bij lagere eis Ook Richard Korver, voorzitter van het Landelijke Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers, zet vraagtekens bij de lagere eis. 'Ze krijgen dubbele korting. Er wordt geen celstraf geëist omdat het lang heeft geduurd. En ze worden vervolgd voor openlijke geweldpleging en niet voor poging doodslag.' Korver houdt er ook rekening mee dat de straf hoger uitvalt dan de eis: 'De rechtbank gaat vaker en vaker boven de eis van het OM zitten. Ben benieuwd wat de rechtbank in Arnhem gaat doen.' 'Compensatie voor slachtoffers' Daarnaast vindt Korver dat er meer rekening moet worden gehouden met de slachtoffers. 'Als het te lang duurt, moet er compensatie zijn voor de slachtoffers. En het OM zou kunnen waarschuwen dat ze iets lager gaan vragen dat wat zij denken.' Zie ook: Geen bewijs voor kopschoppen: werkstraffen geëist voor geweld op Koningsdag

'Explosie van geweld'; justitie eist werkstraffen voor geweld op Koningsdag