Horeca-ondernemer moet wel heel 'kinderachtig' bedrag betalen

HEERDE - Er werd voor tonnen aan gespendeerd. In februari ging na een half jaar verbouwen horecagelegenheid De Postkamer in Heerde open. Met de vraag of eigenaar Cor van Oene dan ook nog even 21 euro en 92 cent aan de gemeente wilde overmaken. De steiger die bij de verbouwing tegen het pand was gezet, stond namelijk formeel op gemeentegrond en dus moest daar huur voor worden betaald. Tot verbazing van Van Oene.

'Ik heb het direct betaald omdat ik er eigenlijk niet over na wilde denken', legt Van Oene uit. 'Maar toen ik het later nog weer een keer terugzag vond ik het toch wel erg vreemd. Als je de totale investering ziet die je doet, is dit toch wel een heel kinderachtig bedrag.' Uiteindelijk deelde de horecaondernemer zijn verhaal op social media.

Dit leverde onder anderen een reactie op van een mevrouw die zich ook beklaagde over de gemeente Heerde. Zij moest betalen voor een feestje dat ze in haar eigen tuin gaf.

Verbazing onterecht

Wethouder Gerrit van Dijk van de gemeente meent dat de verbazing van Van Oene niet terecht is. 'Hij heeft van ons een offerte huurovereenkomst gekregen en daar heeft hij voor getekend. Hij was dus op de hoogte en kan niet verbaasd zijn', legt de wethouder uit. 'Zo'n betaling is een vrij algemeen gebruik. Bij de meeste gemeenten noemen ze het precariogelden, bij ons heet het huurovereenkomst bouwplaatsinrichting.'

Ook de verontwaardiging over het moeten betalen voor het tuinfeest is volgens de wethouder vreemd. Het ging volgens Van Dijk namelijk niet om een klein feest, maar om een groot feest. En in dat geval is daar een vergunning voor nodig en voor een vergunning moeten nu eenmaal leges worden betaald.

Waardering voor leefbaar maken

Er is wel steun vanuit de politiek voor Van Oene. 'Het is lachwekkend. Het gaat niet om het bedrag, het gaat om het idee erachter', zegt PvdA raadslid Bram Horst. 'Je zou juist waardering moeten hebben voor ondernemers die het centrum leefbaar maken, maar in plaats daarvan krijg je als dank een factuur.'

Horst is van plan raadsvragen te gaan stellen over de zaak.