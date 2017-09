Weer grote herdenking Market Garden in 2019

NIJMEGEN - De grote herdenking van operatie Market Garden in 2014 krijgt een vervolg in 2019. Het bekende geallieerde offensief in september 1944 is dan 75 jaar geleden.

In 2014 werd Market Garden voor het eerst sinds lange tijd weer uitgebreid herdacht, onder andere met een grote colonne militaire voertuigen die in twee etappes van de Belgische grens dwars door Brabant richting Nijmegen trok. De stoet trok toen een half miljoen bezoekers.



De organisatie wil dat in 2019 herhalen, aldus een aankondiging. Op zaterdag 14 september 2019 rijden honderden historische voertuigen van Leopoldsburg (België) naar een basiskamp in Veghel. Een week later gaat de tocht naar Nijmegen. Ook in Grave wordt een kamp uit de Tweede Wereldoorlog nagebouwd.



Operatie Market Garden was een geallieerd offensief tijdens de Tweede Wereldoorlog, in september 1944. Duizenden luchtlandingstroepen landden in bezet Nederland om bruggen te veroveren waarover de geallieerden door zouden kunnen stoten naar het Duitse achterland. De operatie mislukte. Duizenden burgers en militairen verloren het leven.