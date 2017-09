Schildpadden worden vaak gedumpt: 'Bezint eer ge begint'

ULFT - De Dierenambulance Doetinchem/Winterswijk is afgelopen zomer druk in de weer geweest met gedumpte schildpadden. De reptielen doken volgens de medewerkers overal op.

'Wandelend op soms een doorgaande 80 kilometer-weg, overstekend van water naar water of zitten zo maar in een achtertuin', schrijft een medewerker. 'Grote, kleine, dikke en magere, echt tientallen verschillende soorten schildpadden hebben we de afgelopen periode de revue zien passeren. Alle schildpadden hebben we er door kunnen trekken met eiwitrijke goede voeding, zodat ze daarna naar de gespecialiseerde opvang konden worden gebracht.'



De laatste schildpad werd woensdag aangetroffen in een vijver in Winterswijk. Ondanks de inzet van de dierenambulance bleek het dier sterk vermagerd en is uiteindelijk overleden.

Het dumpen van schildpadden stoort de medewerkers van de dierenambulance. 'Bezint eer ge begint, ook deze waterschildpad is ooit weer aangeschaft en nu in de natuur terecht gekomen waar het zich niet kon redden.'