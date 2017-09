Kelderman mag blijven dromen van podium in Vuelta: 'Derde plek is belangrijk'

BARNEVELD - Wielrenner Wilco Kelderman kijkt met gemengde gevoelens terug op de zeventiende etappe van de Ronde van Spanje. De renner van Team Sunweb voelde zich goed, de benen waren in orde, maar hij verloor woensdag wel tijd op naaste concurrent Ilnoer Zakarin. De Rus van Katoesja naderde de Nederlandse nummer drie in het algemeen klassement tot 12 seconden.

'Die derde plek is belangrijk', zegt de Barnevelder. 'Elke seconde die ik voorsta, is er een. Ik had het liefst Zakarin niet laten gaan, maar ik kon niet harder.' De steile en bijzonder grillige slotklim naar Los Machucos was loodzwaar, zei Kelderman.

'Sommige stukken waren zo steil, als je ging staan op de pedalen, glipte je fiets gewoon weg. Ik kon Zakarin en Nibali net niet volgen en heb toen in eigen tempo geprobeerd de schade te beperken. Het was niet echt mijn type beklimming, ik heb liever dat het wat geleidelijker omhooggaat. Maar de benen zijn nog steeds goed, dus dat stemt hoopvol voor de laatste paar dagen.'

Nog een paar dagen

In de Vuelta staat vandaag een rit naar Santo Toribio de Liébana op de rol. Op papier een rit waarin geen verschillen worden verwacht tussen de toppers in het klassement. Komende zondag eindigt de koers door Spanje.

