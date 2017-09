HEELWEG - In de nacht van dinsdag op woensdag zijn er drie zitmaaiers gestolen bij huizen in de omgeving van de Heelweg schrijft de politie Berkelland op Facebook.

Helaas komt dit vaker voor, zorg er altijd voor dat uw zitmaaier achter slot en grendel zit, schrijft de politie Berkelland. De politie is opzoek naar getuigen of mensen die meer kunnen vertellen over verdachte situaties van afgelopen nacht in de omgeving Heelweg.