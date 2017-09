Vrachtwagenchauffeur (50) Hoevelaken vast voor mensensmokkel

Foto: Omroep Gelderland

HOEVELAKEN - Een 50-jarige buitenlandse vrachtwagenchauffeur die de truck bestuurde waarin deze woensdag het lichaam is gevonden van een man, is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Het stoffelijk overschot werd aan het begin van de avond aangetroffen in Hoevelaken.

De politie meldt dat de man is opgepakt en voor verhoor vastzit. De chauffeur wordt verdacht van mensensmokkel. De recherche zal de man donderdag in het bijzijn van een advocaat verhoren. De truck heeft Turkse kentekenplaten en komt van het bedrijf Hüner, een Turks transportbedrijf.