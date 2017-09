Onwel geworden fietser (84) mét hartslag naar ziekenhuis dankzij omstander

Foto: politie Zevenaar

BABBERICH - Een 84-jarige fietser is dinsdagmiddag op de Ravenstraat in Babberich aangereden door een busje nadat hij onwel was geworden. Mede door het snelle ingrijpen van een omstander is het slachtoffer mét hartslag naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt de politie Zevenaar woensdag.

Vermoedelijk is de fietser zijn bewustzijn verloren en vervolgens op de weghelft van het tegemoetkomende busje terechtgekomen. De bestuurder kon de bejaarde man niet meer ontwijken met een aanrijding tot gevolg. De fietser kwam hierbij ten val. Toen de politie arriveerde, werd de 84-jarige man al door iemand gereanimeerd. 'Samen met het ambulancepersoneel hebben wij de reanimatie ondersteund en later van de omstander overgenomen', aldus de politie Zevenaar op Facebook.