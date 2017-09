OM gebruikte codenaam voor Volkert van der Graaf

APELDOORN - Het Openbaar Ministerie wilde Volkert van der Graaf voor een afkoelperiode naar het buitenland sturen, zo blijkt uit documenten die in bezit zijn van de redactie van het KRO-NCRV programma Brandpunt. Het programma deed daarbij een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur. Ook bleek dat hij beveiligd werd door medewerkers van de Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding (NCTV)

Het OM twijfelde om de moordenaar van Pim Fortuyn onder te brengen in Duitsland of België. De documenten die door het Ministerie van Veiligheid & Justitie zijn vrijgegeven, zijn notulen van vergaderingen tussen het OM, de NCTV en gevangeniswezen met elkaar.

Geheimzinnig gedrag

Ambtenaren wisten dat de kwestie Volkert zeer gevoelig ligt en om die reden wordt de naam van de Harderwijker niet genoemd. De codenaam die ze voor van der Graaf gebruikten is in openbare documenten weggelakt. Uit de stukken blijkt dat Volkert van der Graaf werd beveiligd door de NCTV. Die dienst is belast met de beveiliging van criminelen die terugkeren in de maatschappij.

Huisvesting

Over de plaats van van der Graaf zou gaan wonen is uitgebreid gesproken tussen de diensten. Er werd besloten hem eerst twee maanden tijdelijk ergens te huisvesten, om te kijken hoe Nederland zou reageren op zijn vrijlating. De optie om hem in het buitenland te huisvesten verdween op het moment dat hij aangaf in Apeldoorn te willen wonen. Op dit moment speelt de moordenaar van Fortuyn met de gedachte om alsnog in het buitenland te willen wonen, zo gaf hij onlangs aan. 'Ik zit er wel eens over te denken om naar het buitenland te gaan. Ik ben dit landje toch wel aardig zat. Niet zozeer de mensen maar wel de overheid. Maar ja, ik zal eerst een plan moeten maken. Want je kan niet naar Griekenland of Italie gaan en zeggen: kom maar met de poen.'

Protest

Volkert wilde de publicatie van de stukken tegenhouden Hij maakte bezwaar bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie tegen openbaarmaking. Nadat zijn bezwaar werd afgewezen, spande hij een procedure aan bij de bestuursrechter in Arnhem. Maar kort voor de zitting, trok hij het beroep in.