Worm maakt rentree bij Oranjeleeuwinnen

ULFT - Siri Worm is door bondscoach Sarina Wiegman opgeroepen voor het Nederlands elftal. De Doetinchemse voetbalster viel deze zomer nog buiten de selectie voor het EK Vrouwenvoetbal.

Worm is de vervangster van Kelly Zeeman. De speelster van Ajax is niet fit genoeg voor de oefenwedstrijd die Nederland op 15 september speelt tegen Denemarken. Het duel is voor de Oranjeleeuwinnen een voorbereiding op de start van de kwalificatiereeks voor het WK. De regerend Europees kampioen start de kwalificatie op 24 oktober met een thuiswedstrijd in Groningen tegen Noorwegen.

Mislopen EK zware teleurstelling

Voor Worm, die in de zomer de overstap maakte naar het Engelse Everton, is het een rentree na het gemiste EK in eigen land. 'Een zware teleurstelling', zo noemde de 25-jarige Worm het mislopen van de selectie eerder. 'Ik heb het er ook echt heel moeilijk mee gehad, maar op een gegeven moment leer je omgaan met teleurstellingen en moet je toch weer vooruit kijken.'

