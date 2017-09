Vrouw (60) uit Eibergen vermoord in Mexico

EIBERGEN - De 60-jarige Olga Kluivers uit Eibergen is dinsdag om het leven gebracht in de Mexicaanse stad Barra de Navidad. De dader zou haar meerdere messteken hebben toegebracht.

Haar familie is door het ministerie van Buitenlandse Zaken op de hoogte gebracht. De Mexicaanse autoriteiten doen op dit moment onderzoek naar de toedracht van de moord.

Zoals in Mexico gebruikelijk is, wordt een lichaam vrij kort na het overlijden begraven of gecremeerd. Om die reden is het stoffelijk overschot van de vrouw deze woensdag gecremeerd.

Eigenaresse van een bar

Olga was eigenaresse van een bar gelegen aan de Noordelijke Stille Oceaan in het plaatsje Barra de Navidad. In haar geboorteplaats Eibergen werd in 2015 nog een actie gestart door haar broer nadat haar zaak was beschadigd door orkaan Patricia.

Een vriend van Kluivers meldt op Facebook dat er sprake zou zijn van huiselijk geweld. Ze werd door familie in haar huis aangetroffen. De Mexicaanse vriend van de vrouw is voortvluchtig en wordt als verdachte gezien. De politie is naar de man opzoek.