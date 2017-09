Nog geen toezeggingen vanuit Den Haag over vliegveld Teuge

DEN HAAG - Het is nog onduidelijk of staatssecretaris Sharon Dijksma bereid is om ook naar alternatieve aanvliegroutes voor Lelystad Airport te kijken. Daar hadden onder andere de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland vorige week in een brief om gevraagd.

De drie provincies zaten deze woensdag in Den Haag aan tafel met de staatssecretaris om te praten over de vliegroutes, maar keerden onverrichter zake terug. De route die vlak voor de zomer werd gepresenteerd als de enige haalbare optie, zorgde voor veel commotie. Onder andere omdat die waarschijnlijk het einde betekent van vliegveld Teuge. Tweede onderzoek Daarom beloofde staatssecretaris Dijksma een tweede onderzoek. Dat onderzoek door het Britse Helios moest voor 1 september klaar zijn, maar dat is niet gelukt. Dat is dan ook de reden dat er deze woensdag vanuit Den Haag geen toezeggingen zijn gedaan. Dijiksma heeft wel toegezegd dat ze uiterlijk volgende week woensdag de Kamer zal informeren over het rapport van Helios en haar reactie daarop zal geven. Dan wil ze ook ingaan op de brief van de provincies. Oorspronkelijk zou volgende week woensdag in de Tweede Kamer gepraat worden over Lelystad, maar dat is een week uitgesteld. Zie ook: Tegenstanders laagvliegroutes Lelystad: 'Ministerie sluit ons buiten'

Gemeenten op Veluwe willen snelle vooruitgang rond Lelystad Airport