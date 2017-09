Kelderman blijft derde na loodzware slotklim

BARNEVELD - Wielrenner Wilco Kelderman uit Barneveld blijft derde in de Vuelta. De etappe van woensdag eindigde met een ijzingwekkend steile beklimming van de Los Machucos.

Na de 180,5 kilometer kwam de Oostenrijkse Stefan Denifl als eerste over de meet. Kelderman kon goed mee op de slotklim, maar verloor wel wat tijd op naaste belager Ilnoer Zakarin. Hij heeft nog 12 seconden over op de nummer 4 in het algemeen klassement.

De top-3 van het klassement in de Vuelta is nog niet beslist. Kelderman ligt 2 minuten en 13 seconden achter op Chris Froome, de klassementsaanvoerder. De Barnevelder ligt 57 seconden achter op nummer 2 Vincenzo Nibali.

