Beleef de Walburgiskerk in Zutphen - 7 oktober Walburgiskerk Zutphen

ARNHEM - De Ridders van Gelre nemen u aanstaande zaterdag mee naar de plek waar het sprookjeshuwelijk tussen de Achterhoek en Gelderland is gesloten: de Walburgiskerk in Zutphen. In 1118 beloofden Gerard II van Gelre en Ermgard van Zutphen beloofden elkaar hier eeuwige trouw. En daarmee werd de Achterhoek Gelders. In de Walburgiskerk zijn verschillende middeleeuwse schatten te bewonderen.

Bezoek aanstaande zaterdag, tussen 10 en 12 uur gratis deze bijzondere plek van historisch belang.

Al in de 11e eeuw staat er op de plek van de Walburgis een romaanse kerk. Daarvan zijn nog steeds resten te vinden. In de eeuwen erna is de kerk uitgebreid, verfraaid en naar toen geldende bouwkundige mode aangepast. In de 19e eeuw is de kerk onder leiding van de architect P. Cuypers gerestaureerd.

De Walburgiskerk is niet alleen voor Gelderland van historisch groot belang, ook voor de rest van Nederland. In de kerk bevinden zich maar liefst twee librijes: openbare leeszalen uit de 15e en 16e eeuw. Ze zijn gebouwd in navolging van boekenzalen in twee Zutphense kloosters. De gedachte achter de librijes was dat ze mensen voor het ‘ware geloof’ wilden behouden door ze de juiste boeken te laten lezen. De librije is namelijk gebouwd vlak voor de Beeldenstorm.

Unieke kans om de Bovenlibrije te bewonderen

Speciaal voor de bezoekers van deze Gelredag is de librije onder begeleiding van gidsen te bezoeken voor slechts € 1,-. Helemaal uniek is de kans om ook de Bovenlibrije te bezoeken. Maar wees er op tijd bij, want er zijn slechts drie rondleidingen. Per keer kunnen 8 mensen mee. Toegang is € 6,-.

Beklim de toren

Wilt u genieten van een schitterend uitzicht over Zutphen en omgeving? Ook dat kan tijdens de Gelredag op 7 oktober, maar dan moet u eerst wel alle treden van de toren van de kerk beklimmen. De toegangsprijs voor de toren is speciaal voor de Gelredag gereduceerd en is € 1,-.

Daarnaast zal er op gezette tijden een korte lezing over de geschiedenis van de kerk gehouden worden. Speciaal voor kinderen is er een knutselhoek ingericht. Uiteraard zal ook Ridder René Arendsen acte de présance geven tijdens de Gelredag.