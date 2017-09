Dode gevonden in laadruimte Turkse vrachtwagen

Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

HOEVELAKEN - In de laadruimte van een vrachtwagen in Hoevelaken is woensdagmiddag een lichaam gevonden.

De vrachtwagen staat op een industrieterrein in de straat De Wel, bij het bedrijf ISCA, een groothandel in reclameproducten. De truck heeft Turkse kentekenplaten en komt van het bedrijf Hüner, een Turks transportbedrijf. Er wordt onderzoek gedaan door de politie. Reageren op dit bericht? Mail de redactie.