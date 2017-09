Treedt in de voetsporen van de Hertogen van Gelre - 30 september kasteel Rosendael

ROZENDAAL - In de voetsporen van de Hertogen van Gelre treden? Dat kan op zaterdag 30 september in kasteel Rosendael in Rozendaal. Het is het enige kasteel van de Hertogen dat nog in volle glorie te bewonderen is. Van 10.00 tot 14.00 uur is het kasteel gratis toegankelijk. Voor de tuinen geldt een gereduceerd tarief van 3 euro.

In de middeleeuwen stond er op deze plek al een kasteel. De grote ronde toren is daar nog van over, de muren zijn wel vier meter dik. In die toren hebben de hertogen dus nog rondgelopen! In 1314 wordt het kasteel voor het eerst genoemd. Graaf Reinoud I woonde er het eerst. Reinoud II, zijn zoon, was later ook kasteelheer. De rest van het kasteel is na de middeleeuwen gebouwd en in de loop der tijd aangepast.

Tijdens de Gelredag mogen bezoekers zelf door het kasteel lopen. Gidsen zullen in de bijzondere ruimtes tekst en uitleg geven.

Lezingen van Aafje Groustra en Jorien Jas

Maar er is meer te doen. De Ridders van Gelre hebben Aafje Groustra en Jorien Jas bereid gevonden om hun kennis met u te delen. Om en om zullen zij een lezing geven over de geschiedenis van het kasteel en het grafelijke en hertogelijke hof. Aafje Groustra doet al jaren onderzoek naar de hofcultuur aan het hertogelijke hof van Gelre. En Jorien Jas is conservator van kasteel Rosendael, namens Gelders Landschap en Kastelen.

En misschien loopt u vandaag wel een nazaat van de hertogen van Gelre tegen het lijf. Want het zou zomaar kunnen dat Graaf Otto zijn voorouderlijke slot voor het eerst komt bezoeken…

Bezoekadres:

Kasteel Rosendael, Rosendael 1, 6891 DA Rozendaal