Gelders echtpaar moet roadtrip afbreken: 'We vluchten voor orkaan Irma'

FORT LAUDERDALE - Kelly Jacobs-Janssen is samen met haar man in Florida om een roadtrip te maken. Maar daar komt nu abrupt een einde aan, omdat het echtpaar uit Millingen aan de Rijn wordt geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Irma.

De twee staan net hun bagage uit te checken bij hun hotel. 'We hebben een vlucht gepland naar Fort Lauderdale omdat dat hoger ligt. We waren bezig met een roadtrip van Orlando naar Naples. We zijn daar geweest en wilden daarna door van Key Largo naar Key West. Maar daar wordt de boel nu geëvacueerd dus daar kunnen we niet heen. We gaan nu naar het vliegveld', vertelt Kelly.

Het is nog maar de vraag of de twee in Fort Lauderdale kunnen blijven, omdat niet zeker is of deze stad hoog genoeg ligt om geen last te hebben van de orkaan.

Angstig

Kelly is bang omdat ze de touwtjes van de reis niet zelf in handen heeft en het contact met de reisorganisatie nogal moeizaam verloopt. 'We hebben contact met TUI in Nederland, maar daar komen we niet zoveel verder mee. Dus we zijn nu maar zelf een hotel aan het boeken. Dus dat is allemaal erg onzeker', legt ze uit.

Vooral die onzekerheid boezemt haar angst in. 'Je weet niet waar je aan toe bent. Maandag zouden we naar huis vliegen, eerder zou niet lukken omdat alle vluchten vol zitten.'

Het weer is drukkend en benauwd

Op het moment is het weer in Florida al onaangenaam. 'Je merkt 's ochtends dat er windvlagen zijn. Het weer is drukkend en benauwd en er valt veel regen.' De twee lijken niet maximaal geconfronteerd te worden met orkaan Irma, die op Sint-Maarten al een enorme ravage achterliet.