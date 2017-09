Geredde hond blijkt zwaargewond: 'We hebben Baco laten inslapen'

HERWIJNEN - De vermiste hond die deze woensdag langs de A15 bij Herwijnen werd gered door een vrachtwagenchauffeur, heeft het niet gehaald. 'Baco had zulke zware verwondingen dat we hem hebben moeten laten inslapen', treurt zijn baasje Angelique du Croix uit het nabijgelegen Hellouw.

De trucker zag het beest 's ochtends langs de snelweg zitten en bedacht zich geen moment. Hij stapte uit en wist het dier te lokken met stukjes brood. De dierenambulance herenigde Baco later met zijn baasje, die die ochtend nog in de bossen had gezocht. 'Ik ben hoogzwanger en na 3,5 uur zoeken kon ik niet meer', blikt Angelique terug.

De flyer die Angelique verspreidde.

Toen ze thuiskwam, kreeg de inwoonster van Hellouw meteen een telefoontje van de buurvrouw: Baco was na vijf dagen gevonden. 'Ik denk dat hij mij heeft horen roepen en daarna de snelweg is overgestoken.'

Poot op meerdere plekken gebroken

De opluchting sloeg al snel over in verdriet toen ze met Baco werd herenigd, want het dier was er vreselijk aan toe. Baco bleek een paar dagen eerder al te zijn aangereden, waarbij een van zijn poten op meerdere plekken was gebroken. 'Hij had zoveel pijn dat we hem uit zijn lijden moesten verlossen', benadrukt Angelique. Volgens haar kreeg de hond bij de dierenarts ook nog een epileptische aanval.

Verdrietig vertelt de vrouw dat Baco vrijdag de benen nam. 'Hij liep op het erf bij onze boerderij toen hij schrok van een luchtballon. We zijn nog achter hem aangegaan, maar hij was al spoorloos verdwenen.' In de dagen daarna haalde Angelique alles uit de kast om hem terug te vinden. 'We hebben zelfs met speurhonden gezocht, maar zonder resultaat.'

Toch dankbaar

Ondanks de trieste afloop is Angelique dankbaar dat ze Baco uiteindelijk heeft teruggekregen. 'Je verliest op een gegeven moment de hoop. Hoewel hij zwaargewond was, was Baco blij toen hij ons zag. En wij hem. We geven hem nu een mooi plekje bij ons thuis', besluit ze haar verhaal.

De vrachtwagenchauffeur die Baco lokte met stukjes brood heeft inmiddels contact met haar opgenomen. Ronnie Verbruggen, die zelf vier honden heeft, vertelt dat hij zijn vrachtwagen op de vluchtstrook parkeerde toen hij Baco in de berm zag zitten. De hond kwam meteen naar hem toe gestrompeld. 'Ik zag dat hij gewond was aan een poot. Het was een afschuwelijk gezicht, het bot stak eruit.'

Ronnie belde 112, waarna de politie arriveerde met een hondenriem. Nadat de vrachtwagenchauffeur was vertrokken, plaatste hij een foto van de hond op Facebook. Via een kennis die het dier herkende, kwam hij uit bij de Facebookpagina van Angelique. 'Ik heb haar meteen gebeld. Heel triest hoe dit is afgelopen.'