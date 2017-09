De botters varen weer door Elburg

ELBURG - In Elburg varen de komende dagen voor de 34e keer de botters uit voor de Botterdagen.

Het evenement wordt gecombineerd met de Open Monumentendagen. In het vissersstadje zijn in totaal 350 monumenten, daarmee heeft Elburg het grootste aantal monumenten per vierkante meter. Het thema van dit jaar is 'Boeren, burgers en buitenlui'.

Intocht tijdens 'de vlootschouw'

Vanaf ongeveer 13.30 uur zullen de boten al in Elburg zijn. Vanaf 19.15 komen de boten de haven binnenvaren tijdens de vlootschouw. Dat trekt van oudsher veel bekijks.

Vrijdag zijn er allerlei wedstrijden op het water, zaterdag zullen ook veel monumenten geopend zijn. De kerktoren is dit jaar vanwege veiligheidsoverwegingen gesloten.

Benieuwd hoe de Botterdagen eruit zien? Omroep Gelderland maakte vorig jaar een uitgebreide registratie, bekijk die hieronder.