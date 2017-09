Eigenaar weet autobrand te blussen

VAASSEN - In Vaassen is in de nacht van dinsdag op woensdag een auto in de brand gestoken die geparkeerd stond op een oprit aan de Wilgenhof. De autobrand is geblust door de eigenaar en de buurman.

De politie houdt er rekening mee dat de brand aangestoken kan zijn. De brand begon bij de wielkast. De politie heeft al gesproken met buurtbewoners, maar zoekt naar meer getuigen van de brand.