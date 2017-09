De Staat in voorprogramma Rolling Stones

Foto: N1

NIJMEGEN - Een enorme eer voor De Staat. De Nijmeegse rockgroep staat later deze maand in het voorprogramma van The Rolling Stones in Amsterdam.

Op 30 september treden de bands op in de Johan Cruijff Arena. The Rolling Stones doen Nederland aan tijdens hun Europese tour Stones - No Filter. Voor wie niet naar Amsterdam wil afreizen: Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts en Ron Wood komen op 15 oktober ook naar stadion GelreDome in Arnhem. De Staat treedt dan niet op. Zie ook: Concert Rolling Stones zo goed als uitverkocht Reageren op dit bericht? Mail de redactie.