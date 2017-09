Medaille voor helden die vrouw uit brandende auto haalden

ASPEREN - Het is hoogst ongebruikelijk dat een politieagent wordt onderscheiden met een heldenmedaille van het Carnegie Heldenfonds. Woensdagmiddag overkwam het wijkagent Gerco Gijsbers uit Leerdam. Met hulp van omstanders redde hij met gevaar voor eigen leven een vrouw uit een brandende auto.

Politieagenten komen normaal gesproken niet voor een onderscheiding van het Carnegie Heldenfonds in aanmerking. Het helpen van slachtoffers hoort bij hun werk. Toch is voor Gijsbers een uitzondering gemaakt. De wijkagent deed veel meer dan wat je van een agent in zo'n situatie mag verwachten.

Auto vliegt in brand

Het ongeluk gebeurde op vrijdag 11 november 2016 op de kruising van de provinciale weg N848 met de Nieuwe Zuiderlingedijk in Asperen. De bestuurster raakte met haar auto door onbekende oorzaak van de weg. De auto belandde op zijn kop in een sloot en vloog in brand. Mensen die het ongeluk zagen gebeuren, belden het noodnummer.

Emmers water

Wijkagent Gijsbers was de eerste die na de 112-melding bij het voertuig kwam. Hij probeerde het vuur te blussen met een poederblusser die in de politieauto lag, maar die weigerde dienst.

Samen met omstanders werd geprobeerd het vuur met emmers slootwater te blussen. Uiteindelijk slaagden ze er in om de vrouw op tijd uit de brandende auto te bevrijden.

'Al kom je elke dag met een bos bloemen'

Behalve de wijkagent kreeg ook Bernd Nijland uit Opheusden een onderscheiding van het Carnegie Heldenfonds. Hoe bijzonder zijn inzet ook was, zelf reageert hij er nuchter op. 'Ik zal het zo weer doen.'

Het slachtoffer van het ongeval was woensdag aanwezig om te zien hoe de helden de medailles opgespeld kregen. Ze kan ze niet genoeg bedanken: 'Al kom je elke dag met een bos bloemen aan, het lukt niet.'

