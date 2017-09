Bestuurders pardoes op de rem voor nepflitspaal

BENEDEN-LEEUWEN - Een nepflitskast op de grens van Boven- en Beneden-Leeuwen zorgde maandag voor schrik bij bestuurders. Deze zelfgemaakte flitskast stond in de berm op de Trambaan, net voor de Waterstraat. Dat meldt de politie woensdag op Facebook.

De politie West Maas en Waal zag de bestuurders ter hoogte van de flitspaal plots afremmen, dit leidde niet tot ongelukken.

De politie snapt waarom de flitskast op deze plek is neergezet, er wordt namelijk geregeld sneller gereden dan de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. De flitspaal is weggehaald.

Degene die de paal heeft geplaatst, wordt gevraagd dit probleem aan de gemeente voor te leggen, zodat de juiste maatregelen genomen kunnen worden.