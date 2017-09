Bestuurder werpt blikje uit het raam; dat had hij niet moeten doen

Foto: Pixabay

APELDOORN - 'Met hetzelfde gemak, gooi je het in de afvalbak', luidt de slogan van een bekend reclamespotje. De bestuurder van een auto in Apeldoorn zou achteraf waarschijnlijk willen dat hij dat advies ter harte had genomen.

'Uit gemak' gooide de automobilist een blikje uit het raam naar buiten, twittert de wijkagent van het Vogelkwartier en Brummelhof-West in Apeldoorn. Hij reed achter de wagen en zag het vanuit zijn politieauto gebeuren. De bestuurder werd aan de kant gezet en was, vanwege het 'asociale karakter' van de actie, prompt 140 euro lichter. Reageren op dit bericht? Mail de redactie.