Ziekenhuis raakt hartfilmpjes van honderden kinderen kwijt

Hart-echo. Foto: Wikimedia

ARNHEM - Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem is per ongeluk hartfilmpjes van 364 kinderen kwijtgeraakt. Er was geen back-up van de beelden gemaakt. Het ziekenhuis meldt op zijn website dat achttien kinderen worden opgeroepen om hun geplande vervolgonderzoek eerder te laten plaatsvinden.

De kinderen worden teruggehaald 'omdat het in de toekomst nuttig kan zijn te beschikken over vergelijkende echobeelden'. Rijnstate had de beelden eigenlijk 15 jaar moeten bewaren. De ouders kregen een brief met excuses en uitleg. Beeld niet verwerkt Een medewerker wiste het geheugen van een echoapparaat voor kindercardiologisch onderzoek. Dat gebeurde in november 2016, toen het geheugen vol was. In juli van dit jaar werd ontdekt dat de beelden weg waren. De beelden hadden normaal gesproken verwerkt moeten zijn in het Elektronisch Patiëntendossier. Omdat dit niet gebeurd is, zijn de hartfilmpjes van 364 kinderen in de periode 2012-2016 nu verloren. Kinderartsen hebben het verslag van de onderzoeken die bij de beelden horen nagelezen en beoordeeld wie er teruggeroepen moeten worden. Dat geldt dus voor achttien mensen. Om te voorkomen dat dit opnieuw gebeurt, wordt nu een automatische koppeling gemaakt tussen het echoapparaat en het Elektronisch Patiëntendossier. Ook zijn er procedures ingesteld voor het opschonen van het echoapparaat.