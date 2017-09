Buurtbewoner redt dieren van brand

DIDAM - Een schutting op de Plataan in Didam is dinsdagmiddag in brand gestoken, het is nog niet bekend wie dit heeft gedaan. De brand is op tijd geblust door een buurtbewoner.

Door deze snelle actie is voorkomen dat een hok vol met dieren dat al aan het smeulen was, nog verder in brand vloog. De politie in Didam roept personen met meer informatie op om zich te melden.