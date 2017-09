Tegenstanders laagvliegroutes Lelystad: 'Ministerie sluit ons buiten'

EMST - De tegenstanders van de laagvliegroutes van Lelystad Airport voelen zich gepasseerd. Volgens de vier actiegroepen uit Gelderland, Overijssel en Friesland mogen ze deze week niet meepraten in Den Haag. Dit terwijl belangrijke besprekingen worden gevoerd.

De actiegroepen maken zich zorgen over de voorlichting die Tweede Kamerleden en regionale bestuurders en politici krijgen over de nieuwe vliegroutes.

De resultaten van een onderzoek, een second opinion, dat een dezer dagen naar buiten moet komen, mogen tegenstanders niet van tevoren inzien. Terwijl ze wel input hebben geleverd aan de studie. 'Het gaat over de hele gang van zaken. We voelen ons buitengesloten', vertelt Robert Tieskens, woordvoerder namens actiegroep Red de Veluwe.

Geen parachutesprongen meer

In juni ontstond commotie toen bleek dat twee laagvliegroutes over de Veluwe gepland zijn. Vliegtuigen vliegen hierdoor over een lang traject op 1800 meter hoogte, onder andere over de Veluwe.

Een van de routes zou het einde betekenen voor vliegveld Teuge, omdat er dan niet meer mag worden parachute gesprongen. Van die activiteiten is het vliegveld voor een groot deel afhankelijk.

Na verzet vanuit de provincies Gelderland en Overijssel gaf staatssecretaris Sharon Dijksma opdracht voor een onderzoek naar alternatieve routes. Het rapport daarover wordt deze week verwacht.

De actiegroepen uit Gelderland, Friesland en Overijssel hebben de krachten gebundeld. Ze proberen er samen voor te zorgen dat de vliegtuigen hoger moeten gaan vliegen. Ze zijn bang dat de komende dagen achter de schermen druk wordt opgevoerd om de huidige laagvliegroutes in stand te houden, zodat Lelystad Airport in april 2019 open kan.

Boycot van de burger

Volgens Robert Tieskens is het moeilijk om mee te praten. 'Het zingt rond dat er bijeenkomsten worden georganiseerd in de regio door het ministerie. Maar die zijn moeilijk toegankelijk en snel vol. We worden erbuiten gelaten. Het voelt als een boycot van de burger.'

Volgende week brengen de actiegroepen tienduizenden handtekeningen tegen de laagvliegroutes naar de Tweede Kamer.

