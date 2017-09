Overbetuwe onder voorwaarden bereid mee te werken aan komst railterminal

Een goederentrein op de Betuweroute. Foto: Wikimedia Commons

VALBURG - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe is bereid om onder voorwaarden mee te werken aan de aanleg van een railterminal langs de Betuweroute, tussen Valburg en Reeth. Voorwaarde is dat de leefbaarheid in de omgeving op zijn minst gelijk moet blijven, maar liever nog verbetert.

De gemeente verwacht dat een railterminal de regionale economie versterkt. Zonder extra maatregelen zorgt de terminal echter ook voor overlast voor de omwonenden. Daarom is het college alleen onder voorwaarden bereid mee te werken. Geen doorgaand verkeer meer door Reeth Zo wil het college geen geluidsschermen, maar groene wallen tegen geluidsoverlast. Naar de railterminal moet een weg komen die er tevens voor zorgt dat er geen doorgaand autoverkeer meer door de buurtschap Reeth hoeft. Langs de Betuwelijn wil Overbetuwe een fietspad tussen Valburg en Elst. De gemeente is momenteel met de provincie Gelderland in gesprek om afspraken te maken. De gemeenteraad van Overbetuwe moet nog akkoord gaan met het ingenomen standpunt van het college. Op 24 oktober staat het onderwerp op de agenda van de raad. Begin november wordt erover gesproken in Provinciale Staten van Gelderland. De railterminal dient als overslagplaats voor containers. Die containers kunnen dan van en naar de haven van Rotterdam en verder Europa in worden vervoerd. Zie ook: 'Tempo met centrum voor weg, water en rail'

Sein op groen voor railterminal Gelderland