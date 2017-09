Rheden heeft geen bezwaar tegen verhuizing lokale omroep

DE STEEG - De gemeente Rheden heeft geen bezwaar tegen de verhuizing van Studio Rheden van Velp naar Arnhem. De publieke lokale omroep voor Rheden en Rozendaal wijkt uit naar Arnhem, omdat in de gemeente zelf geen geschikte locatie is te vinden.

Studio Rheden zit sinds vorig jaar oktober in een pand op industrieterrein De Beemd in Velp, maar de omroep kreeg een paar maanden later van de gemeente Rheden te horen dat dat volgens het bestemmingsplan niet mag.

Na lang zoeken, bleek er voor Studio Rheden geen geschikte plek te zijn in de kernen van de gemeente. Daarom wijkt de lokale omroep uit naar industrieterrein IJsseloord 2 in Arnhem. Hoewel dat vlak naast De Beemd ligt, mag Studio Rheden zich daar wel vestigen.

Vragen aan het college

Voor de lokale PvdA was de verhuizing reden om vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. De partij vindt het wenselijk dat Studio Rheden in de gemeente is gevestigd. Volgens de gemeente Rheden kan er geen uitzondering worden gemaakt om de lokale omroep toch op De Beemd te laten zitten.

Ook vroeg de PvdA zich af of de omroep in de toekomst geen gevaar loopt door zich in Arnhem te vestigen, maar dat risico is er volgens de gemeente niet. Bovendien zegt Rheden geen bezwaar te hebben tegen de verhuizing.

Ook wilde de PvdA weten of Studio Rheden gecompenseerd wordt voor de verhuiskosten, maar daar heeft de gemeente geen verzoek voor ontvangen.