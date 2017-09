Wethouder aan de slag met bladblazer

HOEVELAKEN - Een dagje meelopen met de plantsoenendienst: dan kun je als wethouder niet zonder bladblazer aankomen.

Ze had het nog nooit gedaan. Maar als de bladblazer eenmaal is omgehangen en 'aangetrokken', gaat wethouder Patricia van Loozen gelijk fanatiek aan de slag. Het is half acht in de ochtend en het centrum van Hoevelaken is nog uitgestorven.

Het onderhoud van het gemeentelijk groen is tegenwoordig een groeiende kostenpost. Burgers stellen steeds hogere eisen aan de stoep of straat: ieder onkruidplantje wordt gemeld. Bovendien mag er geen gif meer worden gebruikt. Het kost daarom meer tijd om het onkruid weg te houden.

'Ze worden soms uitgescholden'

Officieel is de reden van het dagje uit van de wethouder om de mannen van de plantsoenendienst een hart onder de riem te steken. 'Ze worden soms uitgescholden door onze inwoners. Dat kan natuurlijk niet. Als ze wat te klagen hebben moeten ze bij mij zijn.'

Op dit uur van de dag staat het centrum niet direct vol met klagers. En dus krijgt de wethouder tijd genoeg om te doen waar ze voor komt: praten met de mannen en samen bladblazen.

De herfst is begonnen. De eerste bladeren vallen. De wethouder krijgt zo een goed beeld van het werk in de plantsoenendienst. 'Belangrijk als we straks het budget gaan actualiseren.'

Het groenonderhoud ligt in Nijkerk net als in zoveel andere gemeenten onder vuur.