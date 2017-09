Hogenkamp wil mentaal groeien in Azië

ULFT - Richèl Hogenkamp wil weer bij de beste honderd van de wereld behoren door mentaal te groeien. De Doetinchemse tennisster vertrekt woensdagavond naar Azië om daar drie WTA-toernooien te spelen.

'De laatste anderhalve maand zit ik in een lastige periode', zegt Hogenkamp, die na Wimbledon teleurstellende resultaten boekt en vorige week in de eerste ronde van de US Open werd uitgeschakeld. 'Ik miste de kansen om de voorsprong uit te bouwen en toen sloeg de twijfel toe.'

'Tijd nemen voor elk punt'

De 25-jarige Hogenkamp wil nu in Azië vooral mentaal sterker worden. 'Ik moet meer tijd nemen voor elk punt en er mentaal eerst klaar voor zijn, meer denken in oplossingen. Ik heb de neiging om te snel te spelen als het slecht gaat.' Tot het eind van het seizoen speelt de Doetinchemse tennisster nog acht toernooien. 'Het seizoen is geslaagd als ik weer voel dat ik de baas op de baan ben. Ik ga voor minimaal één kwartfinale op de WTA-toernooien.'

Hand in eigen boezem

Hogenkamp bereikte afgelopen juni voor het eerst de top 100 van de wereldranglijst. 'Dat was zeker een hoogtepunt', aldus de Doetinchemse, die inmiddels alweer net buiten de top 100 staat en haar hand in eigen boezem steekt. 'Ik had onbewust te veel blijdschap en had sterker moeten zijn om direct nieuwe doelen te stellen.'

De Doetinchemse hoopt snel weer bij de beste honderd van de wereld te horen. 'Al moet ik wel verder kijken dan alleen die ranking, dat heb ik wel geleerd.'